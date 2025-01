Roma un palcoscenico di emozioni, gli spettacoli che ti lasceranno a bocca aperta nel 2025

Leggi su Funweek.it

Ilè appena iniziato eè già pronta ad ospitare migliaia di persone che raggiungeranno la Capitale. Sono tanti gli eventi in arrivo che terranno compagnia per i primi mesi del nuovo anno. Tanti glida non perdere, conosciamo qualche dettaglio insieme.da non perdere aSupermagic, il più grande spettacolo di magia d’Europa è il nuovo spettacolo internazionale con i migliori illusionisti, trasformisti, prestigiatori, manipolatori e campioni dell’arte magica provenienti da tutto il mondo, che insieme sullo stesso palco vi faranno vivere un’indimenticabile esperienza. La 21ª edizione dell’imperdibile evento teatrale approda al Teatro Sistina dal 23 gennaio al 9 febbraio.Shen Yun, un viaggio affascinante tra musiche e danze incantevoli, dal 1° al 5 febbraio, al Teatro dell’Opera diarriva Shen Yun, uno spettacolo eccezionale che trasporterà il pubblico in un’epoca in cui gli esseri divini camminavano sulla terra, lasciando un’eredità culturale che ha segnato profondamente la civiltà cinese.