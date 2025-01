Sport.quotidiano.net - Rodrigo Bentancur, malore durante Tottenham-Liverpool. L’ex Juve esce con la maschera d’ossigeno

Londra, 8 gennaio 2025 – Paura in campo per l'exntinonel corso della semifinale d'andata di Coppa di Lega inglese tra. Il calciatore uruguaiano al 7' del primo tempo del match di Carabao Cup è infatti svenuto in campo dopo aver spizzicato di testa un cross dalla destra. Il match è stato sospeso per circa 8' e poi il calciatore è stato trasportato fuori in barella con lad'ossigeno. È stato lo stessoa fare un segno con la mano di essere cosciente e il match è potuto così riprendere.