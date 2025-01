Ilgiorno.it - Ranieri e Allevi sul palco del Clerici

Classici della canzone italiana e brani inediti per “Tutti i sogni Ancora in volo”, atteso concerto di Massimo(nella foto). Il cantante sarà a Brescia, al Teatro, il 17 gennaio (disponibili ancora gli ultimi biglietti), con il repertorio più amato e prestigioso con brani intramontabili come “Rose rosse” e “Perdere l’amore”. In scaletta, anche inediti scritti perda alcuni grandi cantautori italiani tra i quali Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi: canzoni che fanno parte del suo ultimo album, che ha lo stesso titolo dello spettacolo, e che porta la firma della produzione musicale dell’artista internazionale Gino Vannelli. Con lui una vera e propria big band di musicisti formata da Stefano Proietti al pianoforte, Luca Trolli alla batteria, Arnaldo Vacca alle percussioni, le chitarre di Andrea Pistilli e Tony Pujia, al basso Stefano Puglisi, al sax Max Filosi e con le tre cantanti musiciste Cristiana Polegri (sax), Valentina Pinto (violino) e Giovanna Perna (tastiere).