Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Scuffet è un portiere di grande tranquillità, il Napoli di Conte sta prendendo forma

Viviani, Cioffi, Abbondanza, Perinetti, Battistini, Di Gennaro, De Maggio, Bruscolotti, Marangon, Marinelli ed Alvino hanno partecipato a, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss, sule su altro. Questi i loro pareri riportati da TerzoTempo.Com:Fabio Viviani, allenatore dell’Hatta Club, ha parlato in un’intervista rilasciata a kisskiss.it“è undi, questo è il ricordo che ho di lui. Decisi di farlo esordire due ore prima della partita per l’infortunio improvviso del nostrotitolare, e devo dire che fece un finale di stagione straordinario, rispondendo concarattere. Nella sua carriera è successo tutto troppo in fretta, ma è un pezzo perfetto da aggiungere alin questo momento, conosce anche molto bene Meret poiché i due hanno fatto le giovanili insieme.