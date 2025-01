Sport.quotidiano.net - Quanti guai in difesa per Di Carlo

L’Ascoli di Mimmo Diritrova il centrocampista Varone ma perde il centrale difensivo Gagliolo. Nella settimana di preparazione che condurrà la squadra verso il delicatissimo match con la capolista Virtus Entella, il tecnico del Picchio potrà tirare un lieve sospiro di sollievo per il reparto mediano ma sarà costretto ad affrontare una nuova e delicata situazione d’emergenza in. Al centro della retroguardia infatti i bianconeri non potranno contare sulla presenza del proprio capitano che nel corso della partita con la Pianese l’ha commessa davvero grossa andando a rimediare ad inizio ripresa l’espulsione che poi ha lasciato il Picchio in inferiorità numerica. Episodio che poi ha complicato ancor di più una partita già iniziata in sofferenza contro un avversario sceso in campo con maggior aggressività e determinazione.