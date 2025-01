.com - Promozione / Jesina: la società striglia la squadra, ora bisogna solo vincere

Il direttore operativo Gianni Giampaoletti punta in una svolta sul piano dell’impegno e dell’atteggiamento garantendo che ai giocatori, fino ad oggi, non è mancato nulla al contrario di una classifica dove mancano tanti punti. Tittarelli gioca poco perchè alle prese con problemi fisici in via di soluzioneJESI, 8 gennaio 2025 – Laè in una situazione di crisi, almeno nei risultati ottenuti, con tre sconfitte consecutive nelle ultime tre uscite, quattro nelle ultime cinque.Laè intervenuta trasmettendo allo staff tecnico e ai giocatori tutto il proprio disappunto perchè la classifica piange, perchè la classifica non rispecchia quello che è l’obiettivo da raggiungere, perchè gare come quella di Sassoferrato non sono più accettabili.Nella serata di martedì, alla ripresa degli allenamenti, all’interno dello spogliatoio, c’è stata una vivace e aperta dialettica e confronto alla presenza di Omiccioli e di un rappresentante dellache non era il presidente.