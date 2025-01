Probabili formazioni Venezia Inter | ancora chance per Asllani Thuram titolare?

Leggi su Ilnerazzurro.it

Dopo la delusione della Supercoppa persa contro il Milan, l’è chiamata a reagire nella trasferta contro ilper riprendere il cammino in campionato. I nerazzurri devono mettersi alle spalle la sconfitta e il primo obiettivo stagionale sfumato, affrontando una squadra in crescita sotto la guida di Eusebio Di Francesco.Le condizioni dell’La squadra di Simone Inzaghi deve fare i conti con alcune assenze importanti. Hakan Calhanoglu, uscito nel primo tempo della finale di Riad per un fastidio all’adduttore, è praticamente certo di saltare il match. Buone notizie invece per Stefan De Vrij, che dovrebbe essere disponibile. Restano dubbi sul recupero di Marcuse degli infortunati di lungo corso come Benjamin Pavard e Francesco Acerbi, mentre Lautaro Martinez guiderà l’attacco.