Zon.it - Pellezzano, 20 volontari in quattro progetti per il Servizio Civile Universale 2025

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e ilha pubblicato il bando per la selezione di 62.549 operatorida impiegare inafferenti a programmi di intervento di.Il Comune di, in qualità di Ente di accoglienza e in collaborazione con gli Enti capofila “Associazione Iride” e “Opportunity Aps”, è presente con 4inseriti nei Programmi di intervento “Il ruolo attivo dei giovani” e “Giovani per la tutela della coesione sociale” per un totale di 20da reclutare per l’impero di diversi servizi sociali.Presentazione delle domande: Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma DOL (https://domandaonline..it) entro e non oltre le ore 14.