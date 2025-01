Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio 2025: il Pesci deve chiudere col passato

Cosa prevede l'diFox per il 9? Ancora un'altra giornata con la Luna in Toro, pronta a scuotere i segni dello zodiaco. I nativi deldovrannocon ile guardare avanti. Approfondiamo le previsioni astrologiche diFox di giovedì 9, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Affrontate le situazioni delicate con pazienza e lucidità. È importante prendervi cura del vostro benessere fisico ed evitare eccessi, soprattutto nelle spese. Toro - Le difficoltà lavorative possono essere superate, offrendovi un'occasione di riscatto. In amore, è il momento di chiarire ogni dubbio e ritrovare serenità. Gemelli - Creatività e voglia di esprimervi tornano protagoniste.