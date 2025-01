Ilfattoquotidiano.it - “Mia mamma stava per morire. Il capitano dell’aereo e il suo equipaggio mi hanno aiutato a dirle addio in tempo”: la straziante storia di Hannah White

Una diagnosi fulminante e pochi istanti di vita. La vita diè stata stravolta quando ha saputo che la madre, Kathleen Nelson, ha avuto dai medici un responso che non lasciava alcuna speranza per il futuro. Come riporta la BBC, la signora era in condizioni critiche a causa di una polmonite, non diagnosticata, che si era rapidamente trasformata in shock settico. I mediciinformato la famiglia diche alla madre, Kathleen Nelson, repoco, ma non potevano fornire una tempistica più specifica in base alle sue condizioni.Così la ragazza ha cercato di prenotare un volo per l’aeroporto municipale di Bismarck nel Dakota del Nord e recarsi dalla madre prima possibile. Ma a causa dei pochi voli e del piccolo aeroporto i tempi si sarebbero dilatati di almeno 24 ore prima di salire a bordo.