Quifinanza.it - Medici di base lavoratori dipendenti del Ssn, la riforma a cui lavora il governo

Leggi su Quifinanza.it

Il 2025 si apre con l’ipotesi di alcune grandi novità per idi, con ildi Giorgia Meloni che starebbendo a un testo di legge per renderlidel Ssn (Servizio sanitario nazionale) e non più dei liberi professionisti. Laè portata avanti dal ministero della Salute in collaborazione con le Regioni ed ha il principale fine di farre idinelle Case di comunità e nei Cot, (Centrali operative territoriali).IdidiventanoPer comprendere l’impatto che potrebbe avere ladelsull’intero sistema sanitario è necessario fare un passo indietro e partire dallo stato attuale delle cose. Oggi idisono dei liberi professionisti con un proprio studio convenzionato con il Ssn. Il risultato è che gestiscono i propri ambulatori e prendono in carico i pazienti nel numero massimo di 1.