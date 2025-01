Lopinionista.it - Liberata Cecilia Sala

ROMA – La giornalistaè stata. Ed è una splendida notizia per il nostro Paese. “Esprimo grande soddisfazione per la liberazione e il rientro in Italia di. A nome del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, desidero ringraziare il Governo e i nostri apparati di intelligence per l’efficace lavoro svolto per la liberazione della nostra connazionale”. Così il Presidente del Copasir, Lorenzo Guerini.E il sindacato dei giornalisti Rai Unirai-Figec Cisal esprime “grande soddisfazione per la notizia della liberazione della collegache può fare ritorno al suo lavoro e all’affetto dei suoi cari. Una vicenda su cui abbiamo mantenuto sempre alta l’attenzione e si è risolta positivamente con il lavoro e l’impegno del governo, della nostra intelligence e della diplomazia italiana.