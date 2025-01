Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di mercoledì 8 gennaio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025. Ariete Mercurio, pianeta del lavoro e del denaro, ha mostrato una speciale attenzione per i segni di fuoco, nel 2024. Nel Sagittario è rimasto dal 16 ottobre fino a questa mattina, perché oggi inizia un breve ma importante transito in Capricorno, che avrà un grande effetto sul vostro lavoro, affari, rapporti con i parenti. La situazione sarà talvolta complicata anche per via di Marte, nel settore della famiglia. Oggi però siete favoriti da una razionale e finanziaria Luna, verificate i conti. Toro Arriva nel segno la prima Luna dell'anno e vi porta una bellissima notizia: Mercurio entra in Capricorno, transito prezioso per finanze, viaggi d'affari o per diporto.