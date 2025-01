Ilrestodelcarlino.it - L’assessora Madrid: "Progetto Bolognina. Più illuminazione e controlli continui"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tempera Piùa piedi, più. E attenzione alle ‘migrazioni’ dei fenomeni di microcriminalità. L’assessore alla Sicurezza Matildepunta molto sulla, tanto che il quartiere è stato al centro degli ultimi due comitati per l’ordine e la sicurezza in Prefettura. "E ne abbiamo chiesto uno ulteriore proprio questa mattina (ieri, ndr), per fare il punto su quanto fatto in queste settimane e, eventualmente, pianificare altre modalità d’intervento o aggiustare il tiro", spiega l’assessore. Perché, è la consapevolezza, "purtroppo la situazione, malgrado quanto stiamo facendo, non migliora". L’ultimo episodio è di qualche sera fa, un uomo accoltellato in via Tiarini. "Un fatto preoccupante e un motivo d’allarme tra i cittadini, che continuano a segnalarci episodi di furti, vandalismi e rapine.