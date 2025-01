Israele-Hamas ostaggi in cambio tregua 8 settimane | nuova ipotesi accordo

Leggi su .com

(Adnkronos) –fornirà aun elenco deglie la loro ubicazione, compresa quella degliuccisi, indi un cessate il fuoco della durata massima di otto. Lo riferisce il quotidiano libanese Al Akhbar, citando fonti egiziane, secondo cui, il potenzialeformalizzato a Doha consentirebbe di aumentare la quantità .L'articoloinproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da FazioMeteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivoCda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45%Pechino Express 2024 al via: coppie concorrenti in gara tra Vietnam, Laos e Sri LankaElezioni Sardegna, tribunali al lavoro per spoglio e verifiche: “Servirà ancora tempo”Bufera per post su Balzerani, Di Cesare: “Sconcertata, rimosso perché frainteso”