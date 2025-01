Liberoquotidiano.it - Incendio a Los Angeles, ad Altadena evacuata una casa di riposo per anziani

I vigili del fuoco di Lossono al lavoro per spegnere un vastoche martedì ha colpito la zona di Eaton, ad, nei pressi di una riserva naturale. Il personale di unadiha dovuto evacuare decine di pazienti in sedia rotelle e allettati fuori dalla struttura, lungo la strada, in attesa che venissero trasportati in zone sicure dalle ambulanze. Il rogo si è propagato rapidamente ed è il secondo scoppiato nelle colline interne a nord-est di Los, alcune ore dopo quello che ha attraversato il quartiere Pacific Palisades, lungo la costa, distruggendo molte case e richiedendo l'ordine di evacuazione per decine di migliaia di persone. Il dipartimento dei Vigili del Fuoco di Losha lanciato un appello ai pompieri fuori servizio per aiutarli a combattere le fiamme, che sono state spinte da venti che in alcuni punti hanno raggiunto i 97 chilometri orari, con scene di caos e residenti in fuga.