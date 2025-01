Ilnapolista.it - Il tennis non vede l’ora che Djokovic si arrabbi con Murray al suo angolo (Telegraph)

Leggi su Ilnapolista.it

“Ci saranno sicuramente molti occhi puntati” suall’di. Era ovvio che sarebbe stato così: le prime uscite del serbo allenato dall’ormai ex rivale hanno fatto il pieno di visualizzazioni ovunque. Ilha mandato in avanscoperta il suo inviato del, Simon Briggs. Il quale giustamente si chiede cosa accadrà quandocomincerà a sacramentare rivolgendosi all’dove siederà. Perché prima o poi succederà, è inevitabile.Ilnonchesiconal suo)“Nello spogliatoio – scrive – si parla solo di comereagirà quandoinizierà a urlargli contro durante una partita. Il fatto è chedi solito ha bisogno di sfogarsi, a meno che non stia giocando in modo impeccabile. Come ha detto il suo ex preparatore atletico Marco Panichi ad agosto: “Sapevamo che non era niente di personale, sapevamo che a volte ne aveva bisogno per giocare al meglio”.