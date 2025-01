Ilnapolista.it - Il Barcellona ottiene una piccola vittoria: Olmo e Victor possono giocare (per ora) (Marca)

Come riporta, ilè riuscito ad aprire una breccia che permette loro di farDanie Pau. Unaottenuta grazie all’intervento del Consiglio superiore dello sport. Il Csd (Consiglio superiore dello sport) ha disposto che Danie Pau Víctor potrannonel. Ovviamente non sono stati inseriti nei convocati per la partita di questo pomeriggio contro l’Athletic. “Dopo il rifiuto dei tribunali, della Rfe e della Liga, il Consiglio Superiore dello Sport ha ritenuto che i due giocatori del Barça possano, per il momento, indossare pantaloncini. Joan Laporta ha tirato un sospiro di sollievo, così come i due attaccanti e Hansi Flick“.Leggi anche: Caso Dani, ilsi fa vivo: «Il club non ha sbagliato, il mancato tesseramento non è colpa nostra»Danie Pauarruolabili per la Supercoppa di Spagna.