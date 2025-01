Ilfattoquotidiano.it - “I nostri cani continuavano a sparire in giardino, allora ci siamo infilati anche noi sotto la siepe e abbiamo fatto una scoperta choc”: il racconto di Rebecca e Ben

Un acquisto immobiliare che si è trasformato in una caccia al tesoro, con una sorpresa finale degna di un film. Ben e, una coppia del Regno Unito, non credevano ai loro occhi quando, neldella loro nuova casa in Cornovaglia, hanno scoperto un antico bagno in pietra, completamente nascosto dalla vegetazione. Unadocumentata in un video su Instagram che ha rapidamenteil giro del web, collezionando milioni di visualizzazioni e commenti entusiasti.“Risulta checomprato un edificio extra di cui non sapevamo nulla. ma adoro l’idea del ‘prendi due paghi uno’, quindi non mi lamento!”, hanno scritto i due nella didascalia del video, ironizzando sullainaspettata. Il piccolo edificio, infatti, non era indicato nelle planimetrie e, con ogni probabilità, sarebbe rimasto un segreto ancora a lungo se non fosse stato per i loro