Superguidatv.it - Helena Prestes in balia del senso di colpa, al Grande Fratello: c’entra la lite con Jessica Morlacchi

Leggi su Superguidatv.it

Reduce dalla violentaavuta conregistra un sentito “mea culpa”, alè in preda ai sensi diIn una confidenza registrata ai microfoni di, in presenza dei coinquilini Stefania Orlando, Luca Calvani, Amanda Lecciso, Javier Martinez ed Eva Grimaldi,si dichiara affranta per quanto si è verificato tra lei e. E nell’attesa per il preannunciato provvedimento disciplinare, previsto su richiesta della produzione, la modella non fa ora mistero della consapevolezza di aver commesso degli errori.In particolare, fa sapere che -al momento dello scontro- non era sua intenzione fare del male alla rivale e che intendeva mettere fine agli insulti sulla sua persona. Da parte sua, quindi, c’è stato il disperato tentativo di far placare la furia dell’ex Gazosa, abbuttatasi contro di lei.