Hasa al Napoli | Visite Mediche a Villa Stuart e Investimento per il Futuro

Nel primo pomeriggio di oggi, Luisè arrivato aper sottoporsi allecon il. Il giovane talento classe 2004, che arriva dal Lecce, rappresenta un’importante operazione di mercato per il club partenopeo, con un occhio rivolto al. Dopo aver ufficializzato il suo addio alla squadra salentina sui social,ha intrapreso il viaggio verso Roma, dove ha svolto i controlli medici in vista di una firma imminente.: Un Talento per ilè uno dei prospetti più promettenti del panorama calcistico italiano. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, il giovane centrocampista ha fatto il salto tra i professionisti con il Lecce, dove ha messo in mostra le sue qualità e ha attirato l’attenzione di diversi club. Il, che da sempre guarda con interesse ai giovani talenti, ha deciso di investire su di lui, con l’intento di inserirenei progetti a lungo termine.