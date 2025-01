Superguidatv.it - Grande Fratello, Alfonso Signorini entra nella casa: “avete oltrepassato il limite e il buon gusto. Siete tutti responsabili” | Video Mediaset

Dopo una settimana di liti e scontro, la tensionedelè alle stelle.apre la puntata facendo un riassunto di quanto successo: «episodi che hannoile non potevamo più stare a guardare. Proprio per questo ilha annullato il televoto e verrano presi dei provvedimenti per chi ha compiuto queste azioni».delper una comunicazione ai concorrentiAlè successo di tutto negli ultimi giorni conche prima direper un confronto diretto con i concorrenti precisa: «Ilaria ha reagito ad una frase di Helena aggredendola in modo pesante, Jessica non è stata a guardare ha esercitato uno stalking verbale e subdolo verso Helena che prestata da tanto stress non è rimasta a guardare e ha reagito in modo del tutto inconsulto scaraventando per aria un bollitore.