Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2025, al via Landa e Gaudu

Roma, 8 gennaio– Probabilmente non ci sarà Tadej Pogacar, come fatto intuire a più riprese dal diretto interessato e dallo stesso direttore Mauro Vegni, ma il parterre deld'si preannuncia comunque interessante: soprattutto ora che, man mano, cominciano ad aggiungersi nomi di peso alla startlist virtuale.ald'Si parte da Mikel, che dopo 3 anni ha deciso di riprovarci con la Corsa Rosa, il cui intero percorso sarà svelato lunedì 13 gennaio a Roma a partire dalle 18 presso la Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica 'Ennio Morricone'. Quello che finora si sa è che il 9 maggio la partenza sarà dall'Albania, teatro delle prime 3 tappe, a loro volta tutt'altro che banali, tra salite già interessanti e una cronometro. Le prime sono il pane di, già 10 volte nella top 10 nei Grandi Giri in 22 partecipazioni e l'anno scorso quinto al Tour de France e ottavo alla Vuelta: nel primo caso, lo spagnolo aveva lavorato al servizio di Remco Evenepoel, la cui presenza ald'è invece ancora in bilico a causa dell'incidente in allenamento di inizio dicembre.