Lanazione.it - Firenze, arrivati 12 bus elettrici finanziati dall’Unione Europea

, 8 gennaio 2025 – Sono12 nuovi buscon relativi impianti di ricarica. Saranno utilizzati per la linea del centro storico die garantiranno un servizio di trasporto efficiente, moderno e rispettoso dell'ambiente. Si tratta di dodici bus modello Karsan, da 6 metri, ideali per il tessuto urbano delle strade di. Possono trasportare 19 persone, con 10 posti a sedere e 9 in piedi. Sono dotati di rampa manuale e al loro interno hanno anche l'area per la carrozzina disabili. Questa nuova tipologia di bus ha la capacità di recuperare energia durante il rallentamento, contribuendo ad una maggiore efficienza energetica. Ad emissioni zero, i nuovi mezzo hanno anche la particolarità di essere silenziosi e senza vibrazioni, migliorando sia l'ambiente e il comfort per passeggeri e conducente, che l'ambiente esterno della città.