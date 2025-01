Quotidiano.net - Fiamme a Pacific Palisades: le celebrità in fuga dal devastante incendio in California

, l'oasina famosa per le sue ville di lusso e per essere la residenza di molte, è stata colpita da unche ha costretto migliaia di persone a lasciare le loro case. Tra loro, anche molte stelle del cinema e della musica che hanno dovuto abbandonare le loro proprietà per mettersi in salvo. Sebbene non ci siano ancora notizie ufficiali su tutte lecoinvolte, alcune fonti suggeriscono che diverse personalità dello spettacolo siano state evacuate dall'area. Tra queste potrebbero esserci Gwyneth Paltrow, nota attrice e imprenditrice, che possiede una casa nella zona, Ben Affleck, attore e regista, che ha una residenza proprio a, il suo amico e collega Matt Damon, che potrebbe essere anch'egli interessato dall'evacuazione.