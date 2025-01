Ilrestodelcarlino.it - Festa a Castel Guelfo: Luisa Tinti ha compiuto 104 anni

, 8 gennaio 2025 –grande ail giorno dell’Epifania per i 104di Luigia, conosciuta da tutti come. Nata il 6 gennaio 1921, è la quarta di nove tra fratelli e sorelle. Con lei, infatti, abita ancora il fratello Antonio di 97a testimonianza di una certa longevità dei geni di famiglia. Dedita da sempre alle faccende di casa,ha lavorato pera San Lazzaro come governante ma pure nelle risaie della bassa medicinese come mondina.