Fano. Mea promuove il corso granata:: "Siamo una famiglia e si vede»

Tommaso Mea, classe 1998, centrocampista cresciuto nelle giovanili dell’Alma, con qualche esperienza importante nelle Berretti del San Marino e Rimini, è sceso in Terza categoria ma si ritiene soddisfatto della scelta compiuta. "Nonostante si tratti di un gruppo molto eterogeneo, sia dal punto di vista dell’età che delle esperienze che vanta ognuno di noi, - dice il centrocampista fanese - in poco tempo abbiamo costruito una vera, per merito della versatilità di tutti i membri del gruppo, dello staff e della dirigenza, e questo, oltre ai risultati, può rendere soddisfatto ognuno di noi. Poi a livello personale dico credo che non si sia mai troppo soddisfatti perché si vuole sempre pretendere di più da se stessi". Con i suoi 26 anni Mea fa parte di quei calciatori che "hanno ormai una certa età" rispetto al nugolo di ragazzi che compone l’altra metà della rosa, ma non si fa troppi problemi per questo.