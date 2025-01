.com - È morto Rino Tommasi, storica firma del giornalismo sportivo italiano

del. Il decano dei giornalisti dello sport nostrano e non, si è spento nella sua casa sul Lungotevere all’età di 90 anni tra l’affetto della moglie e dei due figli., addio al decano delquesta mattina nella sua casa sul Lungotevere a Roma Salvatore ‘. Ci lascia all’età di 90 anni tra l’affetto della moglie Virginia e dei due figli che gli sono stati vicini nel corso degli ultimi duri anni di malattia.era nato a Verona nel 1934 ed aveva scelto la Capitale come città in cui vivere da sempre.Conse ne va un pezzo di storia del. Nella sua lunga carriera di giornalista da carta stampata, conduttore televisivo e telecronista.