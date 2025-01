Terzotemponapoli.com - Durante: ”Zirkzee-Juventus? Non è un goleador, alla Juve serve qualcuno che segni”

: “? Non è unche. Scambio Frattesi-Pellegrini tecnicamente valido, ma trattativa difficile. Nessuna vera favorita per lo Scudetto. Sistema calcio malato e irrazionale, rischia di esplodere”Sulla sessione invernale di calciomercato e non solo si è espresso Sabatinoin un’intervista esclusiva concessatestata sportiva News.Superscommesse.it. Il noto intermediario, esperto del mercato sudamericano, ha rilasciato importanti dichiarazioni sulle possibili e principali trattative della Serie A, sulla lotta scudetto e sulle scelte del movimento calcio in materia di Supercoppa Italiana.: può diventare una pista calda di questi giorni?“Sì, ma se laprende l’olande se gli fa fare panchina o cambia modulo? Vlahovic poi dove lo mettiamo?è più un atleta che fa giocare bene la squadra che un, mentreuno che la butti dentro, visto che segnano Vlahovic e pochi altri.