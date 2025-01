Scuolalink.it - Docenti neoassunti 2024/25: cosa sapere su anno di formazione e prova, vincoli, mobilità e deroghe

Leggi su Scuolalink.it

L’di, regolamentato dal DM n. 226/2022, è un passaggio obbligatorio per i. Per l’a.s./25, la nota ministeriale n. 202382 del 26 novembredefinisce il percorso formativo. Questo comprende 50 ore di attività suddivise in quattro fasi principali: 1) incontri in presenza; 2) laboratori formativi; 3) attività di osservazione (peer-to-peer); 4)online. Inoltre, idevono redigere un bilancio di competenze iniziale e finale, un patto per lo sviluppo professionale e superare una valutazione finale./25: quanti giorni di servizio occorrono? Tra gli obblighi principali deivi è lo svolgimento di almeno 180 giorni di servizio, di cui 120 dedicati ad attività didattiche, e un colloquio con il Comitato di valutazione, che fornisce un parere non vincolante al Dirigente Scolastico.