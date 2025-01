Thesocialpost.it - Diabete, questi alimenti causano ogni anno più di 2 milioni di nuove diagnosi. Lo studio

C’è un nuovosulche sta mettendo letteralmente in allarme gli italiani. Si tratta di una ricerca condotta dalla Friedman School of Nutrition Science and Policy della Tufts University, negli Stati Uniti, pubblicata su Nature, sulledidi tipo 2 in tutto il mondo. Quando si parla del rischio delle diete ricche di zuccheri che aumentano il rischio di sviluppare ildi tipo 2, una condizione in costante aumento in tutto il mondo, si pensa sempre aglisolidi, non considerando, invece, le bevande. Ovviamente quelle zuccherate. Queste, se consumate in modo costante, sul lungo periodo possono avere effetti nocivi sulla salute su diversi fronti. Dalloè emerso che complessivamente il consumo di queste bevande causa 2,2di nuovi casi didi tipo 2 e 1,2di nuovi casi di malattie cardiovascolari