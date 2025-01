Amica.it - Demi Moore, la dedica delle figlie dopo il Golden Globe: «Mamma, sei una dea che ha iniziato una rivoluzione»

non avrebbe potuto iniziare il nuovo anno in modo migliore. Ai2025 tutti gli occhi erano per lei che,oltre 45 anni di carriera, ha vinto il suo primo premio come migliore attrice protagonista. La star di Hollywood è stata premiata per il suo ruolo in The Substance, dimostrando che non c’è età e non ci sono limiti per una vera diva. Tantissimi i messaggi di congratulazioni giunti asoprattutto via social. Ma le fan più accanite sono loro, le sue. Rumer, Scout e Tallulah, le sue tre ragazze nate dall’amore con Bruce Willis, sono state le prime a festeggiare il traguardo raggiunto dalla. Da loro definita «una dea che hauna».