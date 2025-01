Lapresse.it - Colonnine elettriche A2a nei punti vendita di Metro Italia

A2a neidi. E’ stata infatti siglata una partnership che prevede l’installazione di 156di ricarica per i veicoli elettrici e ibridi plug-in in 33.Leche A2a mette a disposizione sono di tipo ‘quick’, a corrente alternata fino a 22 kW (kilowatt), e Fast o Ultrafast a corrente continua, dai 50 ai 100 kW: gli automobilisti potranno quindi scegliere tra ricariche veloci ad alta potenza e ricariche più lente a potenza inferiore, a seconda delle loro esigenze.A oggi sono già attive 94 prese di ricarica in 19a Milano (Cesano Boscone, Cinisello Balsamo, San Donato Milanese, Baranzate), Castellanza, Brescia, Seriate (Bergamo), Piacenza, Castelmaggiore (Bologna), Torino, Sesto Fiorentino, Lucca, San Giovanni Teatino (Chieti), Verona, Parma, Lana (Merano), Osimo (Ancona), Silea (Treviso) e Ventimiglia.