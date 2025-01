Terzotemponapoli.com - Cioffi: “Payero merita più spazio, ha forza e inserimento”

In un’intervista rilasciata a Radio Goal, durante la diretta su Kiss Kiss Napoli, Gabrieleha avuto modo di analizzare diversi temi legati al calcio. In particolare,si è soffermato sulla figura del giocatore. L’allenatore ha espresso una valutazione positiva sul giovane centrocampista, sottolineando le sue qualità fisiche e tecniche, ma anche un certo rammarico riguardo alle opportunità che gli sono state concesse fino ad oggi.: La partenza di Spalletti e l’eredità del Napoliha esordito parlando del difficile compito che ha dovuto affrontare il Napoli dopo l’addio di Luciano Spalletti. La partenza del tecnico, che ha guidato la squadra alla vittoria del campionato di Serie A. Spalletti ha lasciato un vuoto difficile da colmare in tempi brevi. Tuttavia, l’allenatore ha apprezzato la risposta della squadra, che ha dimostrato di possedere una mentalità da grande e una solida progettualità, caratteristiche che stanno dando continuità al percorso intrapreso sotto la guida dell’ex allenatore.