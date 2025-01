Quotidiano.net - Chi è Daniele Raineri, il fidanzato di Cecilia Sala

Roma, 8 gennaio 2024 – Ha descritto in un articolo l’isolamento a cui è stata costrettadurante la prigionia in Iran, spendendosi in prima persona per la liberazione della giornalista italiana arrestata a Teheran. È la battaglia portata avanti dal 47ennee collega della 29enne. “L’ho sentita, mi ha detto: ci vediamo tra poco. Era emozionata e contentissima”, racconta all’Ansa il compagno. Ecco chi è ildi. Chi èLigure di origine,è nato a Genova il 31 marzo 1977. È un giornalista specializzato nel raccontare le notizie dall’estero. “è uno dei massimi esperti in conflitti e crisi internazionali del panorama giornalistico italiano”, spiegano gli organizzatori del TedX di Cuneo, che nel 2024 ha lo ha ospitato sul palco con l’intervento ‘Il mondo che si restringe’.