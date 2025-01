Cultweb.it - Che cos’è Dry January?

Dryè un’iniziativa globale che incoraggia le persone a rinunciare all’alcol per tutto il mese di gennaio. L’obiettivo è avviare una riflessione collettiva sul consumo di alcol e promuovere cambiamenti positivi nello stile di vita. Ideata nel 2013 dall’organizzazione britannica Alcohol Change UK, la campagna si è trasformata in un movimento che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo. Con radici storiche risalenti al 1942 in Finlandia, Dryoggi è sinonimo di consapevolezza e benessere.L’idea moderna di Dryè nata grazie a Emily Robinson, che nel 2011 decise di astenersi dall’alcol per prepararsi a una mezza maratona. L’iniziativa fu ufficialmente lanciata come campagna nel 2013 da Alcohol Change UK. Tuttavia, il concetto di un mese di sobrietà ha origini più antiche.