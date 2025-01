Secoloditalia.it - Cecilia Sala libera, giornalisti di sinistra spiazzati: e Parenzo “statua di sale” si arrende (video)

: e già nel pomeriggio di oggi sarà di nuovo in Italia. Arrestata il 19 dicembre scorso, era detenuta in isolamento nel carcere di Evin in Iran. La premier Giorgia Meloni ha dato la notizia ai genitori, una notizia arrivata a sorpresa a stretto giro giro dall’incontro tra la premier e i familiari della reporter a Palazzo Chigi e del volo oltreoceano che ha portato il nostro Presidente del Consiglio a Mar-a-Lago da Donald Trump. Insomma i lavori fervevano. Alacremente. E non da qualche giorno. E oggi, a ritorno a casa conclamato, pure l’inossidabile Davidè costretto adrsi all’evidenza., commentatori diin ginocchio: puresiGoverno, Farnesina, diplomazia: tutti i soggetti coinvolti nell’operazione del rilascio della giornalista detenuta a Teheran si sono adoperati strenuamente, mettendo in atto interventi e strategie che sono culminati nello straordinario successo appena conseguito.