Sport.quotidiano.net - Bologna-Roma su più campi. Sartori lavora al colpo di gennaio. Intanto i giallorossi lo corteggiano

Leggi su Sport.quotidiano.net

Prima il mercato, poi i rinnovi degli uomini mercato in scadenza di contratto al 30 giugno: nell’attesa, però, lae Ranieri pensano a Giovanniper rifondare il club giallorosso, che domenica sarà avversario diretto dei rossoblù. La notizia è circolata su radio e sitini, facendo il giro dei social, rilanciata anche in Francia, dato che il diesse giallorosso Ghisolfi che viaggia verso l’addio è transalpino. Il diesse rossoblù era tra i candidati per il Globe Soccier Awards 2024 nella categoria direttori sportivi, in virtù della conquista della Champions da parte deldi Thiago Motta, obiettivo centrato per la terza volta in carriera dopo Chievo e Atalanta.peròe attende novità da Saputo e Fenucci volendo parlare con il club, prima di ascolare eventualmente altre sirene.