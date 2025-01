Secoloditalia.it - Bassetti all’attacco dei No vax: bere biossido di cloro per ripulirsi dai vaccini è delirio e follia. Fermatevi

È una bufala pericolosa che circola da anni quelle che attribuisce poteri salvifici aldi carbonio che sarebbe in grado di purificare il corpo daicontro il Covid 19. Oggi l’infettivologo Matteoscende in campo pesantemente contro l’ultima moda diffusa, stando ai social, tra i no vax:ildi.Secondo le teorie che circolano sul web, infatti, il gas fortemente ossidante, comunemente utilizzato per disinfettare l’acqua potabile, sarebbe in grado di purificare il corpo dai. Il messaggio virale online suggerisce di consumare una soluzione di acqua ediin proporzione uno a cento.contro no vax:diè un”, scrivesu X. “C’è gente che ha avuto danni permanenti per averlo bevuto.