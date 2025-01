Australian Open 2025 guida al sorteggio | Sinner e Sabalenka i favoriti tra le mine vaganti Opelka e Osaka

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per l’, primo Slam dell’anno che comincerà domenica 12 gennaio ma entrerà nel vivo già nella giornata di giovedì 9 con ildei due tabelloni. I 256 giocatori ai nastri di partenza (128 uomini e 128 donne) potranno infatti scoprire quali avversari incontreranno lungo il loro cammino ed entrare ufficialmente in clima torneo. I duesono i campioni in carica, vale a dire Jannike Aryna, ma i pretendenti al titolo sono molti di più e anche il tennis italiano spera di poter dire la propria, non solo con il numero 1 al mondo.Incognita Alcaraz-Djokovic perLa domanda principale per la quale si cerca una risposta è: da quale lato del tabellone finiranno Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Lo spagnolo è infatti numero 3 del mondo e il serbo 7, ergo entrambi potrebbero capitare nella parte alta del main draw, quella in cui è certo di essere Jannik