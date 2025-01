Thesocialpost.it - Australia, aereo si schianta al largo di Rottnest Island: 3 morti

Leggi su Thesocialpost.it

È tragico il bilancio dello schianto di un idrovolante avvenuto durante il decollo aldi, popolare meta turistica in. L’incidente ha causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 3, mentre solo una delle 7 persone a bordo è uscita illesa.Leggi anche: Italia. Incidente, tutto bloccato: cosa è successoIl video dell’incidenteTra le vittime dell’incidente ci sono il pilota 34enne del Cessna 208 Caravan, una donna svizzera di 65 anni e un uomo danese di 60 anni. I partner dei turisti deceduti, un uomo svizzero di 63 anni e una donna danese di 58, sono sopravvissuti. Anche una coppia dell’occidentale è stata soccorsa in vita. I feriti sono stati trasferiti inin un ospedale di Perth per ricevere cure mediche.A seaplane crashed during takeoff on, killing three people and injuring three others.