Ambulatori aperti a Liscate Lo staff è già all’opera per incontrare la cittadinanza

La "vera" Casa di comunità nei locali dell’ex centro polifunzionale sarà pronta a settembre. Ma per i servizi, o comunque una porzione importante di servizi, partenza in "avanscoperta" da ieri, nei locali, messi a disposizione dal Comune, del distretto socio sanitario di piazza San Francesco, a pochi passi dal municipio. Avevano già una destinazione sociosanitaria, e ospitano da tempo due medici e una pediatra. Sede attrezzata e ideale, dunque, per le attività "ponte" della Casa futura: Punto unico di accesso (Pua), Infermieri di famiglia e di comunità, servizi sociali e assistenza sociale, psicologa di comunità: "Tutti servizi strategici - così il team già al lavoro - e tutti con un obiettivo prioritario: vicinanza. Soprattutto agli anziani, ai più deboli, ai più fragili". Primo ritrovo ufficiale ieri mattina neglidi piazza San Francesco per l’amministrazione comunale, c’era il sindaco Lorenzo Fucci, Asst Melegnano Martesana, presente il direttore del distretto Adda Samuel Dal Gesso, e per lodella futura, ma già di fatto operativa, Casa di comunitàse: la direttrice Gabriella Lazzari, già al vertice della Casa aperta all’ospedale di Cassano d’Adda, e l’assistente sociale Jessica Monteriso, "dedicata" ae fresca di nomina.