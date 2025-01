Liberoquotidiano.it - Adesivi e piombo, il piano di Carlos Alcaraz per far fuori Jannik Sinner: le indiscrezioni

Per un 2025 soddisfacente, ben più del 2024 dove comunque, tra i tanti alti e bassi, sono arrivate le vittorie negli Slam di Wimbledon e del Roland Garros.vuole rinascere e intanto sta stilando unper crescere e giocare forte nell'anno appena iniziato. Il più giovane numero uno al mondo nella storia dell'Atp, che in passato ha raggiunto a 19 anni e 4 mesi, dopo aver vinto gli Us Open nel 2022, è pronto agli Australian Open con due modifiche chiave sul servizio e sul dritto, come sottolinea La Repubblica. Nel movimento della battuta ha eliminato anche la seconda delle due pause, che rallentavano il caricamento della racchetta. Con il gesto più fluido e veloce, lo spagnolo punta a migliorare il suo punto debole, smascherato impietosamente dal numero di break subiti e di ace serviti, che l'anno scorso sono stati meno della metà di quelli di