Anteprima24.it - A Montemiletto è ancora Natale: calze ai ragazzi de “La Ville”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina, mercoledì 8 gennaio, l’Amministrazione Comunale di, accompagnata da una rappresentanza del Forum delle Donne, ha inteso omaggiare idel reparto di terapia occupazionale dell’Istituto “Le” condell’Epifania piene di dolci, al fine di renderli partecipi di un inaspettato momento di convivialità.Si ringrazia la disponibilità della struttura di riabilitazione, nella persona del Presidente Giovanni Boccella, per aver aperto le porte all’iniziativa, il responsabile del reparto, il Dott. Giuseppe Aquino, per l’estrema gentilezza e tutti iper averci riservato una festosa accoglienza e per averci omaggiato, in segno di ringraziamento, dei loro lavoretti creativi.L’obiettivo primario dell’Amministrazione e’ di lavorare ogni giorno per il territorio senza mai tralasciare e mettere in secondo piano le fasce più deboli che hanno bisogno di vicinanza e di attenzione.