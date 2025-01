.com - Vigile 44enne di Fiumicino muore in incidente stradale a Fondi: feriti figli e moglie

È finita in tragedia la gita dell’Epifania in provincia di Latina per una famiglia di. Unsulla via Flacca nel territorio dimentre genitori epiccoli a bordo di un Range Rover stavano viaggiando in direzione Roma. Il dramma intorno alle 17 di ieri 6 gennaio quando per cause in corso d’accertamento l’auto è finita fuori strada.diinUn urto violentissimo nel quale è morto Filippo Cristian Colacicco,agente della Polizia Locale di. Ferita gravemente laincinta, che sarebbe stata alla guida. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Formia.I medici hanno quindi fatto nascere con un parto cesareo la piccola, che è poi stata trasferita Santa Maria Goretti di Latina.