Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2025 ore 16:30

DEL 7 GENNAIO ORE 16.20 MARCO CILUFFOUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASPOTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARECODE NELLE DUE CARREGGIATE ALTEZZANINAPOI INCOLONNAMENTINELLE DUE DIREZIONISULLO SVINCOLO DELLA VIA PONTINAINFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICORICORDIAMO CHE DA QUESTA SERA SULLA METRE RIPRENDONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA QUINDI ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE ORE 20.30 POI IL SERVIZIO PROSEGUE CON I BUS SOTITUTIVI.MENTRE PER IL TRASPORTO FERROVIARIOSONO INIZIATI OGGI DEI LAVORI DI ADEGUMENTOSULLA LINEA FIRENZECHE TERMINERANNO NEL MESE DI MARZODIVERSE VARIAZIONI PER GLI UTENTIIL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA SUL NOSTRO SITOALLA PAGINA DEDICATADA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral