Ilgiorno.it - Varedo, spari contro i condomini: denunciato il presunto cecchino

Leggi su Ilgiorno.it

(Monza), 7 gennaio 2025 – Individuato edai Carabinieri della Stazione diilche avrebbe esploso dei colpialcuninelle vie Bellini, Sant’Aquilino e Ponchielli dicausando danni alle grondaie, antenne e pareti esterne degli stabili. Residente in zona, incensurato, è stato deferito in stato di libertà per i reati di esplosioni pericolose e danneggiamento. Le indagini dei militari sono state avviate dopo alcune segnalazioni dei. Durante unllo effettuato negli ultimi giorni di dicembre nella sua abitazione, i carabinieri hanno proceduto al ritiro cautelativo di tutte le armi in suo possesso e del relativo titolo autorizzativo. Tra il materiale sequestrato figurano diverse armi da fuoco e munizioni, nonché carabine ad aria compressa, che saranno oggetto di analisi tecniche e comparazioni balistiche.