Ilrestodelcarlino.it - Tuffo della Befana da record: 200 partecipanti

Il ‘’ di Tagliata di Cervia non finisce di stupire e divertire. Nonostante le temperature invernali, ieri pomeriggio in spiaggia si sono ritrovate migliaia di persone ad attendere la divertente corsa verso l’acqua dell’Adriatico a inaugurare il 2025. E l’evento ha raggiunto anche ildi iscrizioni con oltre 200 tuffatori, registrando la soddisfazione degli organizzatori che fino a pochi minutipartenza speravano in questo grande risultato. Come ogni anno, sono diverse le motivazioni che spingono ia tuffarsi nell’acqua con una temperatura di pochi gradi sopra lo zero: per qualcuno è divertente ed energizzante, per altri, addirittura un toccasana contro i malanni di stagione. Come auspicato, la corsa goliardica degli impavidi tuffatori non ha deluso le aspettative.