Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-01-2025 ore 08:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione sullaFiumicino prime file della causa del Tevere la Cristoforo Colombo in direzione dell’EUR code sul grande raccordo anulare tra la diramazioneSud incrociata interna è ancora code sulla diramazione in entrata raccordo file perintenso anche sulle percorso Urbano della A24 tra Tor Cervara e la tangenziale est verso il centro altre cose proprio sulla tangenziale Tra via delle Valli via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico m in direzione San Giovanni si sta in fila tra viale dello Scalo di San Lorenzo viale Castrense altre code sulla Pontina a tratti tra Castelno da oggi in zona centro lavori di manutenzione Al Farono in via di San Teodoro e sulle vie limitrofe possibili divieti al transito che tema di trasporti da oggi sulla linea metro C le ultime corse dei treni saranno 20:30 da Pantano 21 da San Giovanni Poi servizio sarà sostituito da bus navetta mxp express San Giovanni via Casilina Pantano MC3 San Giovanni parco Cioè per i dettagli di questo e di altre notizie potete consultare il sito