Lanazione.it - Torna l’Offerta dei Ceri al Beato Gregorio X

Arezzo, 7 gennaio 2025 – Sabato 11 gennaio si apre l’Anno Giostresco 2025 con la ventisettesima edizione dellamonia di Offerta deialX con la Donazione deiin Cattedrale preceduta dallo spettacolo offerto da Musici e Sbandieratori in piazza San Jacopo a partire dalle 18.00. Al termine dell’esibizione, alle ore 18.25 il corteo, composto oltre che dal Gruppo Musici e dagli Sbandieratori anche dalle rappresentative dei quattro quartieri e di Signa Arretii, muoverà da piazza San Jacopo verso Palazzo Comunale lungo Corso Italia, Canto De’ Bacci, via Cavour e via Cesalpino. Alle 18.45 in Piazza della Libertà, il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, seguito dall’Araldo, dalla Magistratura della Giostra, dalla rappresentativa della Fraternita dei Laici e dai Quartieri si unirà al corteo per entrare in Cattedrale dove alle 19.